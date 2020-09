Ficarra e Picone: “Zaia non è pittoresco come Salvini. La Lega ha offeso il Sud per anni, la gente ha dimenticato” (Di venerdì 25 settembre 2020) Venticinque anni di sodalizio artistico e 17 anni anni insieme dietro il bancone di “Striscia la Notizia”, in onda dal 28 settembre alle 20:35 su Canale 5. Ficarra e Picone durano molto più di un matrimonio normale, anche se rispetto ai sentimenti, i rapporti professionali sono forse una sfida doppia. Assai più difficile sopportarsi e riuscire ad andare avanti eppure loro sono ancora qui, più sorridenti che mai. Il segreto a FQMagazine lo svela subito Valentino Picone sottovoce, durante l’intervista: “Dite a Salvo che non è amico mio, ma un mio colLega di lavoro”. E il diretto interessato risponde: “Parla lui che è solo uno spettatore non pagante”. Venticinque anni insieme, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Venticinquedi sodalizio artistico e 17insieme dietro il bancone di “Striscia la Notizia”, in onda dal 28 settembre alle 20:35 su Canale 5.durano molto più di un matrimonio normale, anche se rispetto ai sentimenti, i rapporti professionali sono forse una sfida doppia. Assai più difficile sopportarsi e riuscire ad andare avanti eppure loro sono ancora qui, più sorridenti che mai. Il segreto a FQMagazine lo svela subito Valentinosottovoce, durante l’intervista: “Dite a Salvo che non è amico mio, ma un mio coldi lavoro”. E il diretto interessato risponde: “Parla lui che è solo uno spettatore non pagante”. Venticinqueinsieme, ...

spatio_brevi : Quando hai 3 eventi in contemporanea e non puoi dire di no perché sei una libraia seria (??). Alle 22 sei talmente c… - tempostretto : Un nuovo articolo: (SalinaDocFest, oggi premiati Ficarra e Picone) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime no… - yoM00NCHILD : @taeavecookies FICARRA E PICONE - taeavecookies : @yoM00NCHILD si in effetti io non li conosco e non so nemmeno come si chiamino.. mmh saranno ficarra e picone?? - peterpatti : @Anna19747174 Ma io avevo pensato a Ficarra... del duo comico Ficarra & Picone! #oppini -