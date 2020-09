De Luca non è responsabile del virus record in Campania. De Magistris non è responsabile degli alberi (Di venerdì 25 settembre 2020) A Napoli piovono alberi per dodici minuti di pioggia molto intensa, possiamo dire anche eccezionale. Ma dodici minuti. De Magistris ha chiuso le scuole, non rende conto della quantomeno dubbia manutenzione degli alberi. Poche ore dopo, la Campania – nell’odierno bollettino del coronavirus – si conferma la regione italiana con più positivi: 253 nonostante sia quinta per numero di tamponi: poco più di 7.500. La Campania ha il più alto rapporto tra positivi e tamponi: siamo attorno al 3%. In Lombardia ce ne sono pochi di più (277) ma con ventimila tamponi. Il Lazio ha 230 positivi con 11mila tamponi. Nessuno ha il rapporto della Campania. Eppure De Luca, fresco vincitore delle elezioni ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) A Napoli piovonoper dodici minuti di pioggia molto intensa, possiamo dire anche eccezionale. Ma dodici minuti. Deha chiuso le scuole, non rende conto della quantomeno dubbia manutenzione. Poche ore dopo, la– nell’odierno bollettino del corona– si conferma la regione italiana con più positivi: 253 nonostante sia quinta per numero di tamponi: poco più di 7.500. Laha il più alto rapporto tra positivi e tamponi: siamo attorno al 3%. In Lombardia ce ne sono pochi di più (277) ma con ventimila tamponi. Il Lazio ha 230 positivi con 11mila tamponi. Nessuno ha il rapporto della. Eppure De, fresco vincitore delle elezioni ...

