Coronavirus, due studenti positivi al Convitto Cutelli: classi in quarantena (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo il liceo Cutelli e l'istituto Livio Tempesta , anche il Convitto Cutelli formalizza, sul sito della scuola, i provvedimenti presi a seguito della presenza di casi positivi al Coronavirus. Si ... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo il liceoe l'istituto Livio Tempesta , anche ilformalizza, sul sito della scuola, i provvedimenti presi a seguito della presenza di casial. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus: due positivi, a Villafrati torna la paura Agenzia ANSA Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 settembre/ Impennata di morti, +10

Attorno alle ore 17:00 di oggi, venerdì 25 settembre, è atteso il nuovo bollettino della regione Lombardia sull’epidemia di coronavirus. Nel frattempo andiamo a dare una breve ripassata ai dati di ier ...

Coronavirus in Francia, è record di contagi: oltre 16mila in 24 ore

Intanto è poleica sul primo ministro Jean Castex che ha ammesso di non avere scaricato l'app anti-covid promossa dal suo governo, e con lui anche due ministri Continua ad aggravarsi la situazione del ...

