Calciomercato Sampdoria, ora è ufficiale: Candreva è un calciatore blucerchiato. I dettagli (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio Candreva è un nuovo calciatore blucerchiato.Dopo il derby di mercato tra Genoa e Sampdoria, l'esterno ormai ex Inter ha scelto la fazione Doriana del capoluogo ligure. Il calciatore romano classe 1987 lascia il club nerazzurro per arrivare alla corte di Claudio Ranieri a titolo temporaneo con obbligo di riscatto da parte della stessa Inter. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui canali del club blucerchiato, è stato annunciato l'approdo di Antonio Candreva alla Sampdoria.

