Calciomercato Napoli, anche Sebastiano Luperto è in uscita: possibile prestito a Crotone

In casa Napoli si parla sempre frequentemente delle cessioni di Arkadiusz Milik e di Kalidou Koulibaly, ma quanto sembra Cristiano Giuntoli vuole liberarsi anche di quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico e tattico di Gennaro Gattuso. Uno di questi è sicuramente Sebastiano Luperto. Tenuto in grande considerazione da Carlo Ancelotti, il difensore è finito nelle retrovie con il coach calabrese e non è mai riuscito a imporsi veramente, nonostante le tante chance concessegli. Il Napoli non avrebbe più intenzione di puntarci e gli sta cercando una sistemazione.

