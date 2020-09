AresGate | svelata l’identità di lucifero | Adua potrebbe essere in pericolo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Nuovi sconvolgenti dettagli sull’Ormai non si parla d’altro. Dopo il caso Prati Gate adesso ci ritroviamo a parlare di un altro sconvolgente avvenimento, denominato. Tutto è iniziato da Massimiliano Morra eDel Vesco. I due attori,concorrenti attuali de Il Grande Fratello Vip, durante un confronto sul loro passato, hanno iniziato a parlare di un periodo difficile della loro vita. Un periodo definito sotto alcuni punti di vista “una setta”, con a capo un personaggio molto cattivo. La coppia si sarebbe sentita manipolata da una persona che riusciva ad avere una grande influenza su di loro, tenendoli rilegati in una “gabbia d’oro”, come loro stessi l’hanno definita. Nelle ultime ore, accanto alle loro dichiarazioni si sono aggiunte altri ...

Stasera in tv di oggi venerdì 25 settembre 2020: va in onda una nuova puntata del Gf Vip e c'è grande attesa da parte del pubblico per capire come verrà affrontata la questione Ares gate, tirata fuori ...Alberto Tarallo, protagonista dall’Ares Gate, ha diffidato Mediaset per le dichiarazioni di Adua Del Vesco. Signorini ne parlerà al GF Vip? L’Ares Gate ha preso vita, forse in maniera del tutto incons ...