Abiti da sposa, le novità per il 2021

Pensiamo alle spose che hanno dovuto congelare e rimandare, nei mesi scorsi, il loro desiderio romantico di un matrimonio in grande stile, in location esclusive, con centinaia di invitati e abiti da favola. Ma anche a quelle che avevano programmato cerimonie più intime. Lo stop agli assembramenti imposto dalla pandemia mondiale ha momentaneamente spazzato via tutti i loro sogni. O, per lo meno, rimandato.

Ultime Notizie dalla rete : Abiti sposa Abiti da sposa, le novità per il 2021 Vanity Fair.it Abiti da sposa, le novità per il 2021

Sfilano a Barcellona tutte le novità Bridal per l'anno prossimo. Dopo lo stop ai matrimoni causa pandemia, torna la voglia di sognare (e di vestirsi) come principesse Pensiamo alle spose che hanno dov ...

Sfilano a Barcellona tutte le novità Bridal per l'anno prossimo. Dopo lo stop ai matrimoni causa pandemia, torna la voglia di sognare (e di vestirsi) come principesse Pensiamo alle spose che hanno dov ...