Xbox Series S non è nemmeno uscita ma sta già per ottenere un taglio di prezzo in Giappone? (Di giovedì 24 settembre 2020) Mettiamo subito le cose in chiaro: Microsoft non ha annunciato ufficialmente il taglio di prezzo ma il report proviene da Famitsu e probabilmente non esiste fonte più autorevole per tutto ciò che riguarda il Giappone.Secondo Famitsu, Microsoft ha deciso di tagliare il prezzo di Xbox Series S ancora prima di lanciarla sul mercato dando vita a quella che potrebbe essere considerata una sorta di promozione di lancio. Questo trattamento non dovrebbe invece riguardare Xbox Series X, la console ammiraglia della next-gen Xbox.Il prezzo sarebbe stato fissato a una cifra di 29.980 yen (€244 circa) tasse escluse con una riduzione di 3.000 yen (€24 circa). Certo, non si tratterebbe di un risparmio ...

