Vite Al Limite: che fine ha fatto Doug Armstrong? (Di giovedì 24 settembre 2020) L’abbiamo conosciuto come uno degli uomini riusciti a trasformare maggiormente la propria forma fisica e il proprio corpo tra quelli incontrati all’interno del docu-reality medical Vite Al Limite, ma ad oggi che fine ha fatto Doug? Pronti a rivederlo nella puntata di Vite Al Limite che andrà in onda sabato 26 settembre in prima serata su Real Time, Doug ad oggi sarebbe notevolmente cambiato. La sua trasformazione non si sarebbe arrestata una volta terminato il suo percorso all’interno del programma, ed è proprio di questo che vorremmo raccontarvi oggi. Se come sempre non è nostra intenzione fare spoiler, e se anche per questo non vi racconteremo nel dettaglio quanto avverrà nella puntata di ... Leggi su blogo (Di giovedì 24 settembre 2020) L’abbiamo conosciuto come uno degli uomini riusciti a trasformare maggiormente la propria forma fisica e il proprio corpo tra quelli incontrati all’interno del docu-reality medicalAl, ma ad oggi cheha? Pronti a rivederlo nella puntata diAlche andrà in onda sabato 26 settembre in prima serata su Real Time,ad oggi sarebbe notevolmente cambiato. La sua trasformazione non si sarebbe arrestata una volta terminato il suo percorso all’interno del programma, ed è proprio di questo che vorremmo raccontarvi oggi. Se come sempre non è nostra intenzione fare spoiler, e se anche per questo non vi racconteremo nel dettaglio quanto avverrà nella puntata di ...

_jjstmeelena_ : ?????? praticamente a cena sto mangiando solo pizza da quasi tre giorni....quindi remember me ok vite al limite ok? - tuider_Unicorn8 : @extravagal Non so se hai mai guardato Vite al limite, ma fai prima a contare le puntate in cui hanno federe e lenz… - iLaRiAsTaB : Ho tanti di quei video dove mangio che se li raggruppassi darei inizio ad una nuova serie di vite al limite - stupefacentw : è da quando ho iniziato scuola che vado ogni giorno al mc, prossimamente mi vedrete su vite al limite - iamhalfabitch : io ero rimasta a vite al limite che è sta cosa mo -