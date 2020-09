Terribile incidente tra Aprilia e Ardea: auto contro scooter, due morti (FOTO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Terribile incidente nella serata di giovedì 24 settembre in via della Cogna, la strada che unisce Aprilia e Tor San Lorenzo di Ardea: un’auto e uno scooter con a bordo due uomini si sono scontrati frontalmente poco dopo le ore 20:00 a poca distanza da via Riserva Nuova, all’altezza di Campo di Carne. L’urto è stato fortissimo, tanto che per le due persone che si trovavano sullo scooter non c’è stato nulla da fare: sono state sbalzate dal mezzo e scaraventate a terra con violenza. Entrambi sono morti sul colpo. Uno dei due probabilmente è anche stato travolto dall’auto e trascinato per qualche metro. incidente via della Cogna: due morti Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020)nella serata di giovedì 24 settembre in via della Cogna, la strada che uniscee Tor San Lorenzo di: un’e unocon a bordo due uomini si sono scontrati frontalmente poco dopo le ore 20:00 a poca distanza da via Riserva Nuova, all’altezza di Campo di Carne. L’urto è stato fortissimo, tanto che per le due persone che si trovavano sullonon c’è stato nulla da fare: sono state sbalzate dal mezzo e scaraventate a terra con violenza. Entrambi sonosul colpo. Uno dei due probabilmente è anche stato travolto dall’e trascinato per qualche metro.via della Cogna: dueSul ...

