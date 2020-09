«Temptation Island» | Gennaro e Anna e il falò più breve di sempre

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sembra, ormai, che a Temptation Island non si partecipi più per mettere alla prova la coppia, ma per chiudere relazioni che non si aveva avuto il coraggio di chiudere prima. Ce ne siamo accorti nel primo falò di confronto anticipato, con Amadeo che ammetteva candidamente di aver tradito in passato, quasi sperasse che le telecamere avrebbero costretto Sofia a lasciarlo per sempre, e, ancora di più, con il secondo confronto chiesto da Anna e Gennaro, forse i primi a spostare la discussione dai sentimenti alla principale causa di discussione tra i conviventi del Paese Reale: i soldi. Nonostante, infatti, Gennaro chieda di incontrare la fidanzata perché infastidito dalle sue attenzioni nei confronti del single Mario, è chiaro a tutti che sia solo una scusa per affrontare tutti quei problemi che erano stati taciuti o minimizzati fino a quel momento e che ora, grazie a Temptation Island, vengono fuori come se fossero i fuochi sfrigolanti di un petardo. https://twitter.com/TemptationITA/status/1308888951441231879