Temptation Island 8 | i momenti migliori della seconda puntata

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 settembre 2020) Lo sapevate che Nello non ha giurisprudenza ma è lo stesso una macchina da soldi? È soltanto una delle chicche che le coppie non famose ci hanno regalato nelladi2020, trasmessa nella serata di ieri. Siete pronti a rivivere ipiù interessanti? Iniziamo subito parlando propriocoppia formata da Carlotta e Nello. Nello: “Sono una macchina da soldi” La fidanzata Carlotta si è avvicinata al single Antonio, che tra le altre cose studia alla facoltà di Giurisprudenza. Nello sembra non digerire il fatto che la sua ragazza sottolinei gli studi del tentatore, tant’è che alla fine sbotta: Perché lui fa giurisprudenza. Io non ce l’ho giurisprudenza, ma sono una macchina da ...