Supercoppa: domani si assegna a Verona il primo trofeo (Di giovedì 24 settembre 2020) Verona - Il primo trofeo stagionale sta per essere assegnato all'AGSM Forum di Verona. Nella finalissima di venerdì 25 settembre alle 21.30, con diretta tv su RAI 2 e anteprima dalle 21.00 su RAI ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020)- Ilstagionale sta per essereto all'AGSM Forum di. Nella finalissima di venerdì 25 settembre alle 21.30, con diretta tv su RAI 2 e anteprima dalle 21.00 su RAI ...

LaNotiziaQuoti : Domani a Verona la sfida a Civitanova. con fischio d’inizio alle ore 21:30 e diretta Tv suRai Due (ampio pregara da… - RaiSport : ?? Tutto pronto per la finale di #Supercoppa ?????? #Civitanova e #Perugia si sfidano domani in diretta su ?? @RaiDue a… - Federvolley : Del Monte® #Supercoppa 2?0?2?0? ?????? Il primo trofeo stagionale sta per essere assegnato all’AGSM Forum di #Verona:… - basketinside360 : A1 - Geas, domani quarto di Supercoppa contro Ragusa - - SIRVolleyPG : ?? Tutto pronto per la finale della Del Monte®Supercoppa domani alle ore 21:30 all’Agsm Forum di Verona contro… -