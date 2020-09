Suárez, addio in lacrime al Barcellona: «Sono state dette tante bugie nell’ultimo mese». Ma sull’esame neanche una parola – Il video (Di giovedì 24 settembre 2020) Luis Suárez, attaccante finito al centro della bufera che ha travolto l’Università per Stranieri di Perugia, ha detto addio al Barcellona per trasferirsi all’Atletico Madrid. Nel corso della conferenza stampa organizzata dal club catalano, l’attaccante uruguaiano non è riuscito a trattenere le lacrime. September 24, 2020 «Questa fase della mia carriera è finita, Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto e sarò per sempre grato al Barcellona», ha promesso Suárez, riuscendo a stento a tenere in mano il microfono davanti alle telecamere. Nel corso della conferenza stampa non è stata fatta menzione dell’esame di Perugia al centro delle cronache italiane. In tutto, dal 2014 in poi, l’attaccante ha disputato ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Luis Suárez, attaccante finito al centro della bufera che ha travolto l’Università per Stranieri di Perugia, ha dettoalper trasferirsi all’Atletico Madrid. Nel corso della conferenza stampa organizzata dal club catalano, l’attaccante uruguaiano non è riuscito a trattenere le. September 24, 2020 «Questa fase della mia carriera è finita,orgoglioso di tutto quello che ho fatto e sarò per sempre grato al», ha promesso Suárez, riuscendo a stento a tenere in mano il microfono davanti alle telecamere. Nel corso della conferenza stampa non è stata fatta menzione dell’esame di Perugia al centro delle cronache italiane. In tutto, dal 2014 in poi, l’attaccante ha disputato ...

