Stefano De Martino | dopo Belen Rodriguez ritrova Gilda D’Ambrosio

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sembra proprio che la rottura traDestavolta sia insanabile. Mentre sembra sempre più seria la relazione tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese, lui ora è stato immortalato in auto a Milano conD’Ambrosio. Il nome non è nuovo in relazione a quello del ballerino e conduttore, già nel 2017 si era insistentemente parlato di una liaison tra i due, mai confermata dai diretti interessati, con tanto di scatti di baci rubati e week end sulla neve insieme.DeD’Ambrosio, l’incontro a Milano Il settimanale Oggi in edicola il 24 settembre pubblica infatti le foto dei due insieme e scrive “Come si vede dalle foto esclusive di Oggi i due ...