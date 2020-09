SPAZIO: UNA SECONDA LUNA IN ARRIVO? MA POTREBBE ESSERE UN RAZZO DEGLI ANNI 60. (Di giovedì 24 settembre 2020) Una mini-LUNA è sulla buona strada per entrare nell'orbita terrestre e avvicinarsi a 27.000 miglia di distanza.Tuttavia, piuttosto che un asteroide che orbiterà attorno alla Terra, POTREBBE effettivamente ESSERE solo una vecchia spazzatura spaziale che è tornata sul nostro pianeta.Dott. Paul Chodas, direttore del Center for Near Earth Object Studies della NASA, ritiene che l'oggetto, denominato Asteroid 2020 SO, sia un vecchio RAZZO booster DEGLI ANNI '60."Sospetto che questo oggetto 2020 SO appena scoperto sia un vecchio RAZZO propulsore perché segue un'orbita attorno al Sole che è estremamente simile a quella della Terra, quasi circolare, sullo stesso piano e solo leggermente più lontano dal Sole nel suo punto ... Leggi su eyesbio (Di giovedì 24 settembre 2020) Una mini-è sulla buona strada per entrare nell'orbita terrestre e avvicinarsi a 27.000 miglia di distanza.Tuttavia, piuttosto che un asteroide che orbiterà attorno alla Terra,effettivamentesolo una vecchia spazzatura spaziale che è tornata sul nostro pianeta.Dott. Paul Chodas, direttore del Center for Near Earth Object Studies della NASA, ritiene che l'oggetto, denominato Asteroid 2020 SO, sia un vecchiobooster'60."Sospetto che questo oggetto 2020 SO appena scoperto sia un vecchiopropulsore perché segue un'orbita attorno al Sole che è estremamente simile a quella della Terra, quasi circolare, sullo stesso piano e solo leggermente più lontano dal Sole nel suo punto ...

