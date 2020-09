Sonia Bruganelli nella bufera “Spero che Paolo…” | la replica immediata

(Di giovedì 24 settembre 2020) Non si esauriscono le critiche rivolte a. La moglie del conduttore Paolo Bonolis più volte è stata attaccata dagli hater e trascinata nel “tritacarne” mediatico, accusata di ostentare spesso la sua ricchezza. Se questa estate il motivo per cui si è ritrovata travolta dalle critiche, erano le vacanze di lusso tra le bellissimi spiagge della Sardegna; ecco nuovamente altri sfavorevoli giudizi pubblicati da alcuni utenti sotto un recente post della. Il semplice gesto di farsi un bagnovasca della sua abitazione ha riacceso l’attenzione sulla sua vita privata. I feroci insulti degli hater sono arrivati velocemente e hanno addirittura occupato gran parte del post di Instagram. Criticando i suoi averi, questa volta tra le accuse qualcuno cita anche Paolo ...

zazoomblog : Sonia Bruganelli terribile frase di un hater nei confronti della figlia - #Sonia #Bruganelli #terribile #frase - zazoomblog : Sonia Bruganelli terribile frase di un hater nei confronti della figlia - #Sonia #Bruganelli #terribile #frase - zazoomblog : Paolo Bonolis la moglie Sonia Bruganelli insultata per la bambola uguale a lei (FOTO) - #Paolo #Bonolis #moglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Non si esauriscono le critiche rivolte a Sonia Bruganelli. La moglie del conduttore Paolo Bonolis più volte è stata attaccata dagli hater e trascinata nel “tritacarne” mediatico, accusata di ostentare ...Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis. Chi non la conosce da per scontato che la donna dipende da suo marito e invece in tanti non sanno che è una bravissima manager. Infatti, la 40enne è a c ...