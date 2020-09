Sente la voce di Francesco Totti e si risveglia dal coma dopo 9 mesi: la commovente storia di Ilenia (Di giovedì 24 settembre 2020) Si risveglia dal coma grazie alla voce di Francesco Totti e ora chiede di incontrarlo. Protagonista della storia Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio ma tifosa della Roma. La ragazza è stata vittima di un incidente a dicembre 2019, quando l'auto su cui viaggiava andò a sbattere contro un albero sulla Braccianese. L'amica che era con lei, Martina Oro, 20 anni, perse la vita. Lei è stata in coma per 9 mesi. Poi è arrivato un videomessaggio da parte dell'ex capitano della Roma, che le ha detto: "Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te". Poche parole che evidentemente hanno smosso qualcosa. La ragazza ora è sveglia e chiede solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Sidalgrazie alladie ora chiede di incontrarlo. Protagonista dellaMatilli, calciatrice della Lazio ma tifosa della Roma. La ragazza è stata vittima di un incidente a dicembre 2019, quando l'auto su cui viaggiava andò a sbattere contro un albero sulla Braccianese. L'amica che era con lei, Martina Oro, 20 anni, perse la vita. Lei è stata inper 9. Poi è arrivato un videomessaggio da parte dell'ex capitano della Roma, che le ha detto: "non mollare, ce la farai, siamo tutti con te". Poche parole che evidentemente hanno smosso qualcosa. La ragazza ora è sveglia e chiede solo ...

"Non ho nessun rimpianto e intendo continuare a far sentire la voce di Hong Kong". In un video inviato in esclusiva a TPI.it il dissidente Joshua Wong racconta dell'arresto cui è stato sottoposto oggi ...

Ragazza si risveglia dal coma dopo aver ascoltato videomessaggio di Totti

Nove mesi di buio. Poi la svolta, arrivata con poche parole: "Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te". A fare la differenza per Ilenia Matilli, ragazza di 19 anni con la passione per il c ...

