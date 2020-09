Renato Zero furioso contro Achille Lauro: “Io non ero un clown” (Di giovedì 24 settembre 2020) Renato Zero, prossimo al suo 70esimo compleanno, non risparmia le critiche, soprattutto verso Achille Lauro e dichiara: “Io non ero un clown”. View this post on Instagram BOLOGNA magnetica. Seducente. Pronta a stupirmi ogni volta. Regalandomi una cordialità unica. Quel sorriso per me indispensabile, nel percorso difficile per ottenere quei consensi che mi fecero poi … L'articolo Renato Zero furioso contro Achille Lauro: “Io non ero un clown” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 settembre 2020), prossimo al suo 70esimo compleanno, non risparmia le critiche, soprattutto versoe dichiara: “Io non ero un clown”. View this post on Instagram BOLOGNA magnetica. Seducente. Pronta a stupirmi ogni volta. Regalandomi una cordialità unica. Quel sorriso per me indispensabile, nel percorso difficile per ottenere quei consensi che mi fecero poi … L'articolo: “Io non ero un clown” proviene da YesLife.it.

repubblica : Renato Zero festeggia i 70: 'Anche con le piume mai stato un clown' - Paoletta_F : Renato Zero contro Achille Lauro, J-Ax lo difende: «Ridicoli, se lo fanno gli americani dite che è arte»… - Radio1Rai : Tre album di inediti, scritti durante il #lockdown. Così @renatozer0 celebra il suo 70esimo compleanno, il prossimo… - floppy1956 : @Dischivolanti Renato Zero - nagia59 : RT @_Facezia_: Renato Zero dice di essersi fatto il mazzo e dà del clown ad Achille Lauro. Per esempio?? -