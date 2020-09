Regione Lazio: mille spettatori per Roma-Juventus e Lazio-Inter (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza con cui si consente, in considerazione delle disposizioni normative attualmente vigenti, la partecipazione del pubblico, entro il limite di 1.000 spettatori all’aperto, agli incontri di calcio Roma-Juventus di domenica 27 settembre e Lazio-Inter di domenica 4 ottobre. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita’ pubblica- si legge nella nota- la presenza di pubblico sara’ consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza delle persone presso la postazione seduta pre-assegnata per l’Intera durata ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 settembre 2020)– Il presidente della, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza con cui si consente, in considerazione delle disposizioni normative attualmente vigenti, la partecipazione del pubblico, entro il limite di 1.000all’aperto, agli incontri di calciodi domenica 27 settembre edi domenica 4 ottobre. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita’ pubblica- si legge nella nota- la presenza di pubblico sara’ consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza delle persone presso la postazione seduta pre-assegnata per l’a durata ...

