"Quando tornava il mio ex...". Serena, confessioni vietate ai minori a Temptation: fidanzato impazzito, e ora ci prova pure con un single (Di giovedì 24 settembre 2020) Che adrenalina a Temptation Island. Davide pronuncia frasi choc e il web s'infiamma: “il Medioevo è finito da un pezzo”. Avevamo lasciato la coppia formata da Davide e Serena con le dure parole del fidanzato, estremamente maschiliste, che avevano scatenato il popolo del web. Davide, infatti, aveva affermato di avere un potere ed un forte controllo sulla sua fidanzata e di essere talmente geloso da impedirle di indossare determinati costumi o di uscire con le amiche. In questa puntata Davide viene chiamato nel pinnettu dove vedrà la sua compagna parlare della ex fidanzato e confessare alcune cose. Serena, infatti, confida alle altre fidanzate di essersi lasciata con l'ex per l'attuale compagno ma di non aver fatto quella scelta davvero convinta, tanto da esserci ricascata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Che adrenalina aIsland. Davide pronuncia frasi choc e il web s'infiamma: “il Medioevo è finito da un pezzo”. Avevamo lasciato la coppia formata da Davide econ le dure parole del, estremamente maschiliste, che avevano scatenato il popolo del web. Davide, infatti, aveva affermato di avere un potere ed un forte controllo sulla sua fidanzata e di essere talmente geloso da impedirle di indossare determinati costumi o di uscire con le amiche. In questa puntata Davide viene chiamato nel pinnettu dove vedrà la sua compagna parlare della exe confessare alcune cose., infatti, confida alle altre fidanzate di essersi lasciata con l'ex per l'attuale compagno ma di non aver fatto quella scelta davvero convinta, tanto da esserci ricascata ...

indiependente22 : RT @nonplussedh: oggi ho scoperto una cosa stra carinissima che facevano i miei da giovani praticamente abitavano sullo stesso pianerottolo… - Annamar35486740 : RT @Voroklimef: *'dal 13 aprile è uscito a pescare un banco di aringhe ma non l'ho più visto. Stavo preparando uno stinco di maiale con pol… - Voroklimef : *'dal 13 aprile è uscito a pescare un banco di aringhe ma non l'ho più visto. Stavo preparando uno stinco di maiale… - Vittii92 : RT @SoloEsclusivInt: Il suo cuore batte lì, batte sempre, quando è in campo, dove rotola il pallone. Dove Arturo si mette la maschera da gu… - ReginaPoia : #XboxSeriesXpreorder #XboxSeriesX Finalmente è mia!!!! Dopo il danno di stamattina, il mio aguzzo adorato è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando tornava Renato Zero presenta il nuovo album RenatoZeroSettanta: la voglia di riaffermare un sogno Sky Tg24 Temptation Island, Serena: "Quando tornava il mio ex...", confessioni vietate ai minori. Fidanzato impazzito

Che adrenalina a Temptation Island. Davide pronuncia frasi choc e il web s’infiamma: “il Medioevo è finito da un pezzo”. Avevamo lasciato la coppia formata da Davide e Serena con le dure parole del fi ...

PIL & COVID/ I dubbi sull’Italia dopo i dati da brivido della Spagna

I dati sul Pil spagnolo pongono il Paese iberico in fondo alla classifica europea proprio quando il Covid torna a colpire Può sembrare irreale, incredibile, poiché assolutamente inconsueto, ma in ...

Che adrenalina a Temptation Island. Davide pronuncia frasi choc e il web s’infiamma: “il Medioevo è finito da un pezzo”. Avevamo lasciato la coppia formata da Davide e Serena con le dure parole del fi ...I dati sul Pil spagnolo pongono il Paese iberico in fondo alla classifica europea proprio quando il Covid torna a colpire Può sembrare irreale, incredibile, poiché assolutamente inconsueto, ma in ...