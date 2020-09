PS5 e Xbox Series X: la differenza di potenza conterà 'solo nei giochi AAA di fascia alta' (Di giovedì 24 settembre 2020) PS5 e Xbox Series X sono entrambe macchine impressionanti e per molti versi sono alla pari. I due sistemi hanno i loro punti di forza ma, in termini di pura potenza pura, Xbox Series X è avanti. Ma questo comporterà una reale differenza tra le due next-gen?Secondo 3D Realms non sarà così. Parlando con il lead designer di Graven David Queener e con il vicepresidente di 3D Realms e director di Graven Frederik Schreiber in una recente intervista, Gamingbolt ha chiesto ai due se ritenevano che il divario tra le due console - per quanto piccolo (o meno) possa essere - farà molta differenza, e la loro risposta è stata che una reale differenza probabilmente si vedrà solo nei ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) PS5 eX sono entrambe macchine impressionanti e per molti versi sono alla pari. I due sistemi hanno i loro punti di forza ma, in termini di purapura,X è avanti. Ma questo comporterà una realetra le due next-gen?Secondo 3D Realms non sarà così. Parlando con il lead designer di Graven David Queener e con il vicepresidente di 3D Realms e director di Graven Frederik Schreiber in una recente intervista, Gamingbolt ha chiesto ai due se ritenevano che il divario tra le due console - per quanto piccolo (o meno) possa essere - farà molta, e la loro risposta è stata che una realeprobabilmente si vedrànei ...

