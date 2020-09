Perugia | il Rettore della Statale | «Dopo l’esame di Suarez | Paratici mi chiamò per ringraziarmi»

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il CorriereSera, a firma Fiorenza Sarzanini, racconta per bene l’inchiesta disull’esame diper avere la cittadinanza italiana. Si è capito chi è il personaggio pubblico diche è stato contattato dalla Juventus e ha messo in contatto il club con l’Università per Stranieri di. È ildiMaurizio Oliviero. Fu lui a contattare il digenerale dell’Ateneo di, Olivieri (con la i). Al Corriere racconta la sua versione. «Mi chiamò una persona che fa parte dello staffJuventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test B1, io ...

O Suarez, o la Juve. O tutti e due. A corrompere i professori dell'Università per stranieri di Perugia, compreso il magnifico rettore Giuliana Grego Bolli, non può essere stato nessun altro. Questo è ...commentava uno degli intercettati A fare da tramite, tra Paratici e i vertici dell'Università per stranieri di Perugia, che si sarebbero prodigati per quell'«esame farsa» e per assicurare una ...