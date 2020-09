Perché tutti gli atleti hanno sempre una corsia preferenziale per la cittadinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo scandalo dell’esame di italiano di Luis Suárez è l’argomento di cronaca preferito di tutte le testate giornalistiche italiane al momento. Il calciatore uruguaiano, che ha una richiesta di cittadinanza pendente – è sposato con Sofia Balbi, uruguaiana con cittadinanza italiana, grazie al nonno friulano -, aveva bisogno solo dell’attestazione dell’esame di lingua B1. Su quest’ultimo però è stata aperta un’inchiesta per un presunto caso di corruzione che non vede nel registro degli indagati né il giocatore né la Juventus che in un primo momento sembrava intenzionata ad acquistarlo, ma che già prima del famigerato esame aveva deciso di puntare su un altro attaccante. La vicenda Suárez riapre un dibattito che nel mondo dello sport ritorna ciclicamente: ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo scandalo dell’esame di italiano di Luis Suárez è l’argomento di cronaca preferito di tutte le testate giornalistiche italiane al momento. Il calciatore uruguaiano, che ha una richiesta dipendente – è sposato con Sofia Balbi, uruguaiana conitaliana, grazie al nonno friulano -, aveva bisogno solo dell’attestazione dell’esame di lingua B1. Su quest’ultimo però è stata aperta un’inchiesta per un presunto caso di corruzione che non vede nel registro degli indagati né il giocatore né la Juventus che in un primo momento sembrava intenzionata ad acquistarlo, ma che già prima del famigerato esame aveva deciso di puntare su un altro attaccante. La vicenda Suárez riapre un dibattito che nel mondo dello sport ritorna ciclicamente: ...

