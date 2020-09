Meteo in subbuglio | arriva il MALTEMPO | con pioggia | grandine | vento e neve

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’Italia è stata ostaggio delinstabile negli ultimi giorni. Infiltrazioni d’origine atlantica, convogliate dalla depressione con fulcro in Gran Bretagna, hanno generato contrasti con l’aria ancora calda e umida presente sul Mediterraneo, favorendo la genesi di corpi nuvolosi associati a temporali localmente forti. Non si è avuto a che fare con dei veri e propri fronti perturbati ma semplicemente con nuclei temporaleschi che si sono sviluppati in mare e hanno agito a macchia sulla terraferma, capaci di scaricare anche ingenti quantitativi disulle aree colpite. Ora la situazione si complica notevolmente, per via dell’affondo energico di una saccatura verso la Francia. Si è così sviluppato un sistema perturbato ben organizzato, che si va ulteriormente intensificando ...