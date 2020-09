Maria De Filippi rivela: "A volte le scelte sono più semplici e lineari di quanto non si possa immaginare" (Di giovedì 24 settembre 2020) Maria De Filippi si racconta: dalla sua infanzia alle coppie di Temptation Island fino al successo di Alessandra Amoroso e Giulia De Lellis. Leggi su comingsoon (Di giovedì 24 settembre 2020)Desi racconta: dalla sua infanzia alle coppie di Temptation Island fino al successo di Alessandra Amoroso e Giulia De Lellis.

pasqualepizzuto : Ma perché alcuni vanno ad umiliarsi da maria de filippi? Non ho parole - DenisTairov : Ma Maria De Filippi che difende le donne offese dagli uomini, come reagisce a questa squallidona? #uominiedonne - o0yasmy0o : RT @Lanasmiciogatto: Ok thread sui momenti della ship suprema Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales. (verrà aggiornato di… - Spicci3 : @EugenioCardi @albertoangela Semplice: L'arte non urla in TV Non fa scandalo Non va al grande fratello Non va all'… - erikapretti21 : RT @damellis20202: RAGAZZI MI SONO RICORDATA DI UNA COSA, SABRINA FERILLI (grande amica di Maria De Filippi) HA SEMPRE DETTO CHE QUEST’ULTI… -