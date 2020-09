“Mara, se vuoi essere un leader devi metterci la faccia, ti sei tirata fuori” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Un leader politico deve metterci la faccia, deve scendere in campo alla guida del suo movimento. Se è tale, si mette alla testa del proprio popolo, della propria gente. Ma soprattutto deve battersi nella propria provincia, nella propria regione. Non ci si può tirare indietro quando è il momento di scendere in campo”. Pensieri e parole di Aniello Salzano, ex sindaco di Salerno, e un tempo in Forza Italia, oggi un epurato eccellente, che, dal suo osservatorio analizza con anima critica, così come gli si riconosce, la disfatta forzista alle recenti Regionali. “Bisogna dapprima fare un preambolo necessario. – afferma Salzano – Caldoro è stato delegittimato dalla stessa Mara Carfagna, con lo stesso che è stato indebolito da quello che sarebbe il fuoco amico. Allo stesso ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 24 settembre 2020) “Unpolitico devela, deve scendere in campo alla guida del suo movimento. Se è tale, si mette alla testa del proprio popolo, della propria gente. Ma soprattutto deve battersi nella propria provincia, nella propria regione. Non ci si può tirare indietro quando è il momento di scendere in campo”. Pensieri e parole di Aniello Salzano, ex sindaco di Salerno, e un tempo in Forza Italia, oggi un epurato eccellente, che, dal suo osservatorio analizza con anima critica, così come gli si riconosce, la disfatta forzista alle recenti Regionali. “Bisogna dapprima fare un preambolo necessario. – afferma Salzano – Caldoro è stato delegittimato dalla stessa Mara Carfagna, con lo stesso che è stato indebolito da quello che sarebbe il fuoco amico. Allo stesso ...

mara_cristofalo : RT @FabbbioGiallo: Quella irrefrenabile voglia di non lo sai manco tu che cazzo vuoi, ma che non ti lascia in pace. - A_mara__ : RT @Geakaren: Basta guardarsi negli occhi per parlarsi. Me la immagino proprio questa conversazione complessissima: 'vuoi scopare? Si” #Te… - Pier66375173 : @mara_carfagna @mattinodinapoli Certo che se voi moderati continuate a proporre il vecchio del vecchio come Fitto e… - valethepoet : @Adnkronos Scusa Mara ma piu' del 50% come coalizione cosa vuoi ottenere? - samaritan373 : @mara_carfagna @mattinodinapoli All'opposizione state vi conviene non fate la cazzata di andare al governo...ma vuo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mara vuoi Sanremo, la confessione di Diodato in tv: «La mia canzone è dedicata a una ex che canta bene» Corriere TV