Lukaku: «Giocare all'Inter un sogno che si realizza. Conte un padre e dopo la finale di EL…»

Romelu Lukaku ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste alcune dichiarazioni del belga

Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L'attaccante belga si è raccontato a 360°: queste le sue parole. 

INFANZIA – «Mio papà non ha avuto fortuna con i soldi. Quando ha smesso la carriera non ha comprato una casa, non ha risparmiato. Quando lui ha finito di giocare io ho capito velocemente che noi avremmo avuto delle serie difficoltà economiche. Ho deciso subito di fare il calciatore. Volevo migliorare la situazione della mia famiglia». 

SCUDETTO – «Per me la cosa più importante è parlare in campo, dobbiamo giocare e far bene nei 90'. Fuori dal campo non sono una persona che parla tanto.

