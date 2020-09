EmMicucci : #Coronavirus #Roma #Spallanzani, possibili 150 ricoveri e 32 pazienti in terapia intensiva tra 6 giorni, se pazien… - Ant01974 : Covid, lo Spallanzani: con test saliva screening rapido difficile, meglio i tamponi - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, lo Spallanzani: con test saliva screening rapido difficile, meglio i tamponi - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: Covid, lo Spallanzani: con test saliva screening rapido difficile, meglio i tamponi - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Covid, lo Spallanzani: con test saliva screening rapido difficile, meglio i tamponi -

Nel giorno in cui comincia la sperimentazione in alcune scuole, lo Spallanzani comunica che uno dei due test salivari antigenici analizzati è stato "promosso", seppure con qualche limite tecnico, ment ...(ANSA) - ROMA, 24 SET - In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 117 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Quindici pazienti necessitano di terapia intensiva. I ...