L'Europa tratta i migranti come pacchi da rimborsare (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c'è proprio da annoiarsi per chi segue le cose che succedono a Bruxelles. Due giorni fa la lettera con cui di fatto fornivano al governo le linee guida per la prossima manovra economica ieri ecco invece il nuovo Piano sulla Gestione dei migranti.L'Italia da questo punto chiedeva solo una cosa: l'obbligo della redistribuzione di chi arriva (da noi) negli altri paesi. Bene (anzi, male); la risposta è un no secco. Ursula Von der Leyen infatti nell'illustrare il progetto ha spiegato che "non ci sarà alcun obbligo e i paesi che non vorranno ospitare i migranti pagheranno una somma (quanto? quando?) alla nazione d'arrivo". La morale è semplice: siamo soli, come sempre, come da sempre.Una sconfitta netta, totale che dimostra l'incapacità dell'Europa di trovare una ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c'è proprio da annoiarsi per chi segue le cose che succedono a Bruxelles. Due giorni fa la lettera con cui di fatto fornivano al governo le linee guida per la prossima manovra economica ieri ecco invece il nuovo Piano sulla Gestione dei.L'Italia da questo punto chiedeva solo una cosa: l'obbligo della redistribuzione di chi arriva (da noi) negli altri paesi. Bene (anzi, male); la risposta è un no secco. Ursula Von der Leyen infatti nell'illustrare il progetto ha spiegato che "non ci sarà alcun obbligo e i paesi che non vorranno ospitare ipagheranno una somma (quanto? quando?) alla nazione d'arrivo". La morale è semplice: siamo soli,sempre,da sempre.Una sconfitta netta, totale che dimostra l'incapacità dell'di trovare una ...

