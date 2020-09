"Lasciamo stare la robetta". Arriva Luca Zaia, Del Debbio lo introduce così: come gode il Doge (Di giovedì 24 settembre 2020) Inizia una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. E il conduttore, giovedì 24 settembre, apre introducendo il suo primo ospite, Luca Zaia. E lo introduce con queste parole: "Si parla di percentuali di voto, di chi ha vinto e chi ha perso, poi hanno sempre vinto tutti", premette riferendosi all'esito delle regionali. "Ma c'è chi perde sempre in Italia: quelli che ancora non hanno la cassa integrazione, sono decine di migliaia di persone". Dunque, Del Debbio anticipa il collegamento con un gruppo di lavoratori in attesa del licenziamento, "una brutta cosa". E riprende: "Di questo, non di percentuali delle vittorie, ne parleremo con Luca Zaia, neo stra-presidente del Veneto. Perché so che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Inizia una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Delsu Rete 4. E il conduttore, giovedì 24 settembre, aprendo il suo primo ospite,. E locon queste parole: "Si parla di percentuali di voto, di chi ha vinto e chi ha perso, poi hanno sempre vinto tutti", premette riferendosi all'esito delle regionali. "Ma c'è chi perde sempre in Italia: quelli che ancora non hanno la cassa integrazione, sono decine di migliaia di persone". Dunque, Delanticipa il collegamento con un gruppo di lavoratori in attesa del licenziamento, "una brutta cosa". E riprende: "Di questo, non di percentuali delle vittorie, ne parleremo con, neo stra-presidente del Veneto. Perché so che ...

mlenzi72 : @duppli Ok lasciamo stare il tifo, non ricordi precedenti in tal senso? La bramosia dello scoop, ha rovinato centin… - _delilah8 : #GFVIP Lasciamo stare Fulvio che è un egocentrico che non perde l'occasione di parlare per sé, ma perché la cara… - itsclaudiia_ : @fdrsmjle anzi questo è un po' più normale...ce ne sono alcuni che proprio lasciamo stare - hoIynch : @break_trio LASCIAMO STARE TRA IERI SERA E OGGI HO PENSAVMYO MOLTO A FUDOU IN ARES ROBBED DI QUALSIASI cosa solo pe… - martinaawn : @ECastamere Lasciamo stare guarda. È già tanto che mi abbia presa in considerazione ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciamo stare MotoGP. Andrea Dovizioso: “Lasciamo stare i tweet di Domenicali” Moto.it Dritto e Rovescio, arriva Luca Zaia e Paolo Del Debbio lo introduce così: "Lasciamo stare la robetta", come gode il Doge

Inizia una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. E il conduttore, giovedì 24 settembre, apre introducendo il suo primo ospite, Luca Zaia. E lo introduce con q ...

Caso Camici, pm: Fontana sapeva, era attento a non lasciare messaggi scritti

C'è «il diffuso coinvolgimento di Fontana in ordine alla vicenda relativa alle mascherine e ai camici accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgiment ...

Inizia una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. E il conduttore, giovedì 24 settembre, apre introducendo il suo primo ospite, Luca Zaia. E lo introduce con q ...C'è «il diffuso coinvolgimento di Fontana in ordine alla vicenda relativa alle mascherine e ai camici accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgiment ...