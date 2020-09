Italia Under 21, i match contro Irlanda e Svezia si giocheranno a Pisa (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Italia Under 21 è pronta a tornare allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa per la seconda volta nel giro di un solo mese. Gli azzurrini, infatti, dopo la gara con l’Irlanda di martedì 13 ottobre, riceveranno la Svezia nella città toscana il prossimo martedì 17 novembre alle ore 17.30. Le due gare saranno valide per il Gruppo 1 delle qualificazioni all’Europeo, che vede attualmente i ragazzi di Paolo Nicolato al secondo posto in classifica a quota 13 punti e a tre lunghezze dalla capolista Irlanda, ma con una partita in meno. L’unico precedente nella citta’ toscana risale al 9 aprile 1986, quando l’Italia si impose per 2-0 sui pari eta’ dell’Inghilterra nella ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) L’21 è pronta a tornare allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ diper la seconda volta nel giro di un solo mese. Gli azzurrini, infatti, dopo la gara con l’di martedì 13 ottobre, riceveranno lanella città toscana il prossimo martedì 17 novembre alle ore 17.30. Le due gare saranno valide per il Gruppo 1 delle qualificazioni all’Europeo, che vede attualmente i ragazzi di Paolo Nicolato al secondo posto in classifica a quota 13 punti e a tre lunghezze dalla capolista, ma con una partita in meno. L’unico precedente nella citta’ toscana risale al 9 aprile 1986, quando l’si impose per 2-0 sui pari eta’ dell’Inghilterra nella ...

sportface2016 : #Italia #Under21, i match contro #Irlanda e #Svezia si giocheranno a Pisa - tamtam913 : TikTok spazza via Facebook e Instagram: è il social più amato dagli under 24 e dagli investitori pubblicitari… - fabrizioticconi : @PaolaDiCaro @cortomuso L'unico normale della fortissima under 21 spagnola che ha vinto l'Europeo lo scorso anno in Italia - RainbowItalia : #OraInOnda ? Under Control (Ryan Enzed Rmx) ? Calvin Harris, Alesso ? Su Radio Rainbow New Italia #LGBTQ ?? #radio ?… - BarForzaBologna : Finisce 3-1 per il Bologna Primavera la sfida di Coppa Italia contro il Chievo. Davvero un bel Bologna, che passa a… -