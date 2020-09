iPhone 12 sarà in vendita dal 23 ottobre (Di giovedì 24 settembre 2020) (Foto: MacRumors)La probabile data di presentazione di iPhone 12 sarà il prossimo 13 ottobre con tre giorni dopo (il 16) l’apertura delle prenotazioni e dieci giorni dopo (il 23) l’uscita ufficiale con la possibilità di acquistarlo online e nei negozi. Almeno questa è l’ultima voce che riguarda l’attesa nuova famiglia di smartphone Apple, in lieve ritardo rispetto al calendario originario per via del Covid-19. A riportare la voce è stato l’attendibile MacRumors che ha citato come fonte un anonimo dipendente di un operatore telefonico britannico. La data del 13 avrebbe senso perché sarebbe allineata con due tradizioni di Apple ossia il lancio di un prodotto di prima fascia nella giornata di martedì e la collocazione nella seconda settimana del mese. Già in precedenza era ... Leggi su wired (Di giovedì 24 settembre 2020) (Foto: MacRumors)La probabile data di presentazione di12 sarà il prossimo 13con tre giorni dopo (il 16) l’apertura delle prenotazioni e dieci giorni dopo (il 23) l’uscita ufficiale con la possibilità di acquistarlo online e nei negozi. Almeno questa è l’ultima voce che riguarda l’attesa nuova famiglia di smartphone Apple, in lieve ritardo rispetto al calendario originario per via del Covid-19. A riportare la voce è stato l’attendibile MacRumors che ha citato come fonte un anonimo dipendente di un operatore telefonico britannico. La data del 13 avrebbe senso perché sarebbe allineata con due tradizioni di Apple ossia il lancio di un prodotto di prima fascia nella giornata di martedì e la collocazione nella seconda settimana del mese. Già in precedenza era ...

