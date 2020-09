Insegue due ragazzine mostrando i genitali | denunciato afgano a Varese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 24 settembre 2020), 24 set – Immigrati nudi che rincorrono italiane. Ormai è diventato lo sport preferito degli stranieri che ospitiamo e sfamiamo entro i nostri confini. Da nord a sud è tutto un tripudio di extracomunitari travolti da incontenibili bollenti spiriti, che non ne vogliono assolutamente sapere di adottare un comportamento non diciamo civile, ma per lo meno proprio degli esseri umani. L’ultimo episodio in ordine cronologico ha avuto luogo ae riguarda un giovane immigrato di origini afgane che a braghe calate si è messo a inseguire due, entrambe molto giovani. I fatti si sono svolti all’interno dei Giardini Estensi nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre. L’esibizionista girava seminudo per i vialetti dell’area, abitualmente frequentata da minori. Le forze ...