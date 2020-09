Il nuovo Coronavirus è stato previsto in un libro sul dark web del 2019? (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreCi avete segnalato una sorta di profezia proveniente dal mondo del dark web. In un presunto best seller, un anonimo traduttore riporta le avventure di un sedicente leader del web nascosto, intitolato Il dark Web visto attraverso gli occhi del suo leader, attribuendogli a pagina 43 della cosiddetta «seconda edizione» una frase piuttosto inquietante, se letta col senno di poi: «Nel 2016 una persona provava a vendere nel DW un virus chiamato Wuhan-Corona». Questa frase appare paradossale, tanto più che effettivamente la prima pubblicazione del libro risulta in tutti gli store in data 17 novembre 2019. Cosa ancor più strana – come fa notare Paolo Attivissimo nel suo fact checking – la data corrisponde alla ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreCi avete segnalato una sorta di profezia proveniente dal mondo delweb. In un presunto best seller, un anonimo traduttore riporta le avventure di un sedicente leader del web nascosto, intitolato IlWeb visto attraverso gli occhi del suo leader, attribuendogli a pagina 43 della cosiddetta «seconda edizione» una frase piuttosto inquietante, se letta col senno di poi: «Nel 2016 una persona provava a vendere nel DW un virus chiamato Wuhan-Corona». Questa frase appare paradossale, tanto più che effettivamente la prima pubblicazione delrisulta in tutti gli store in data 17 novembre. Cosa ancor più strana – come fa notare Paolo Attivissimo nel suo fact checking – la data corrisponde alla ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Coronavirus Il nuovo Coronavirus è stato previsto in un libro sul dark web del 2019? Open Immagine del giorno: l'andamento dei casi Covid-19 nei diversi Paesi

L'emergenza coronavirus si sta facendo nuovamente sentire in tutta Europa. La situazione al momento più allarmante è in Spagna e Francia. Mentre Italia e Germnia sembrano riuscire a tenere sotto contr ...

Covid-19: task force Parlamento UE, serve un'azione concreta per il turismo

I membri della commissione per il Turismo e i Trasporti del Parlamento europeo lanciano l’allarme: "il settore del turismo, che impiega 22 milioni di persone in Europa, è sull'orlo del collasso”. E' n ...

