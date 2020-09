Harry e Meghan: primo discorso politico sulla tv americana (Di giovedì 24 settembre 2020) Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno pronunciato il loro primo discorso politico in collegamento con la rete statunitense ABC. I duchi di Sussex hanno invitato gli americani ad andare a votare il prossimo novembre. Violato il principio di neutralità dei Windsor. primo discorso politico pronunciato da Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Il principe, sempre più lontano dalla Royal Family, non è più neutrale. Harry e Meghan: invitoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Il principee la moglieMarkle hanno pronunciato il loroin collegamento con la rete statunitense ABC. I duchi di Sussex hanno invitato gli americani ad andare a votare il prossimo novembre. Violato il principio di neutralità dei Windsor.pronunciato dad’Inghilterra eMarkle. Il principe, sempre più lontano dalla Royal Family, non è più neutrale.: invitoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Prosegue il duello a distanza tra Trump e la MarkleMeghan e il Principe Harry avevano da poco lanciato un appello ai cittadini, che velatamente invitava a non votare per l'attuale presidente degli Sta ...

I pantaloni di pelle più rock dell'autunno 2020 li ha indossati Meghan Makle con una camicia molto speciale

Meghan Markle è la tv, una storia d'amore (in corso). Dopo averla vista con il principe Harry nel video per Time100 dedicato alle elezioni, la Duchessa di Sussex è finita nella finale di America's Got ...

