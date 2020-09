Francesco Testi interviene sull’AresGate | Morra non citato | lungo sfogo

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’AresGate è esploso da due giorni ma sta già dilagando. Dopo le parole di Adua e Massimiliano al Gf Vip infatti sono diversi gli attori delle fiction Mediaset che stanno intervenendo per dire la loro. Oggi è il turno di, che abbiamo visto anche in L’Onore e il Rispetto. L’attore non solo è … L'articolosull’AresGate,nonproviene da Gossip e Tv.