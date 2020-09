Federico Aldrovandi, cassonetti di rifiuti davanti alla targa che ricorda l’omicidio (Di giovedì 24 settembre 2020) Un cassonetto dei rifiuti che nasconde la targa che ricorda l’omicidio di Federico Aldrovandi. Succede a Ferrara, a pochi giorni dal quindicesimo anniversario della morte del diciottenne per mano, colposa, di quattro agenti di polizia. Lo sfregio viene denunciato su Facebook dal padre Lino Aldrovandi che, con toni sommessi, fa notare come ”forse un po’ di rispetto a pochi giorni da un ricordo particolare in quel luogo di morte di un ragazzo, magari spostando i contenitori un poco più in là, andava considerato”. Certo che i rifiuti hanno necessità di essere riposti da qualche parte, pero' forse un po' di rispetto a pochi giorni da… Gepostet von Lino Giuliano Aldrovandi am Mittwoch, 23. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Un cassonetto deiche nasconde lachel’omicidio di. Succede a Ferrara, a pochi giorni dal quindicesimo anniversario della morte del diciottenne per mano, colposa, di quattro agenti di polizia. Lo sfregio viene denunciato su Facebook dal padre Linoche, con toni sommessi, fa notare come ”forse un po’ di rispetto a pochi giorni da un ricordo particolare in quel luogo di morte di un ragazzo, magari spostando i contenitori un poco più in là, andava considerato”. Certo che ihanno necessità di essere riposti da qualche parte, pero' forse un po' di rispetto a pochi giorni da… Gepostet von Lino Giulianoam Mittwoch, 23. ...

GCDileo : RT @CamarcaJuri: Ferrara 25 settembre 2005. Federico Aldrovandi, dopo una serata con amici, si dirige verso casa. Non ci arriverà mai: dur… - mamypiera : RT @RadioQuar: A quindici anni dall'assassinio di Federico Aldrovandi, domani dalle 10 alle 12 proveremo a ricordarlo, intervistando Filipp… - esclamor : RT @CamarcaJuri: Ferrara 25 settembre 2005. Federico Aldrovandi, dopo una serata con amici, si dirige verso casa. Non ci arriverà mai: dur… - buie76 : RT @CamarcaJuri: Ferrara 25 settembre 2005. Federico Aldrovandi, dopo una serata con amici, si dirige verso casa. Non ci arriverà mai: dur… - angela_massi : RT @RadioQuar: A quindici anni dall'assassinio di Federico Aldrovandi, domani dalle 10 alle 12 proveremo a ricordarlo, intervistando Filipp… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Aldrovandi Quindici anni fa quattro poliziotti uccidevano Federico Aldrovandi, ragazzo Fanpage.it Quindici anni fa quattro poliziotti uccidevano Federico Aldrovandi, ragazzo

Quindici anni fa moriva Federico Aldrovandi. Prima di Stefano Cucchi, prima di Giuseppe Uva, Davide Bifolco e gli altri, c'è lui, Federico. Ucciso quel 25 settembre 2005 dal pestaggio dei quattro agen ...

La piazza della mia città – Bologna e Lo Stato Sociale, di Paolo Santamaria

Giovani assembrati (che brutta parola) che si stringono, si abbracciano si baciano e cantano. E lì sul palco si ricorda Federico Aldrovandi. Oggi fa impressione. Sembra un mondo lontanissimo, tra ...

Quindici anni fa moriva Federico Aldrovandi. Prima di Stefano Cucchi, prima di Giuseppe Uva, Davide Bifolco e gli altri, c'è lui, Federico. Ucciso quel 25 settembre 2005 dal pestaggio dei quattro agen ...Giovani assembrati (che brutta parola) che si stringono, si abbracciano si baciano e cantano. E lì sul palco si ricorda Federico Aldrovandi. Oggi fa impressione. Sembra un mondo lontanissimo, tra ...