Era Izzie Stevens | la dottoressa modella di Grey’s Anatomy | oggi 41 anni | trattenete le lacrime | capelli neri… FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 24 settembre 2020) Come dimenticare, la “” di Grey’s? Bellissima, sensibile, appassionata al punto da commettere non pochi errori per amore. Sono passati moltida quando Katherine Heigl, l’attrice che perl’ha interpretata, ha lasciato la serie. Ma cosa fae come è diventata? Moltissimi amori, tra cui la drammatica e romanticissima storia col paziente terminale Denny Duquette e il matrimonio tumultuoso con Alex Karev. Una lunga e intensa amicizia con George O’Malley e poi la lunga battaglia contro un cancro in stato avanzato.ne ha vissute molte prima di chiudere il suo percorso in Grey’s. Di ...