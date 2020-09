De Martino dice addio a Belen: il bacio con Gilda Ambrosio (Di giovedì 24 settembre 2020) Gilda Ambrosio: chi è la nuova (ex) fiamma di Stefano De Martino che lo ha aiutato a dimenticare Belen Rodriguez? Questa volta (sarà l’ultima?) Stefano De Martino sembra deciso a chiudere per sempre la tormentata storia con Belen Rodriguez. Non che non ci abbia già provato: era già accaduto 3 anni fa, e con la stessa ragazza di adesso Gilda Ambrosio. Tutto è iniziato nel lonano 2017: Stefano aveva appena lasciato Belen, madre di suo figlio Santiago, intraprendendo una relazione con l’influencer ed esperta di moda Gilda Ambrosio. Dopo tre anni, secondo il settimanale Oggi, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Dalle foto esclusive di Oggi i due avrebbero ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020): chi è la nuova (ex) fiamma di Stefano Deche lo ha aiutato a dimenticareRodriguez? Questa volta (sarà l’ultima?) Stefano Desembra deciso a chiudere per sempre la tormentata storia conRodriguez. Non che non ci abbia già provato: era già accaduto 3 anni fa, e con la stessa ragazza di adesso. Tutto è iniziato nel lonano 2017: Stefano aveva appena lasciato, madre di suo figlio Santiago, intraprendendo una relazione con l’influencer ed esperta di moda. Dopo tre anni, secondo il settimanale Oggi, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Dalle foto esclusive di Oggi i due avrebbero ...

