Caso Ragusa, Antonio Logli in carcere vuole sposare l’amante per cui uccise la moglie Roberta (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel gennaio del 2012 uccise la moglie Roberta Ragusa e fece sparire il cadavere, mai più ritrovato. Secondo i giudici lo fece per sbarazzarsi della moglie e poter proseguire la relazione con la sua amante, Sara Calzolaio. Ora Antonio Logli, 57 anni, condannato in via definitiva nel 2019 a vent’anni di reclusione per l’assassino e la distruzione del cadavere della moglie Roberta, ha chiesto alla donna di sposarlo. I due, stando alle ricostruzione dell’accusa e alle motivazioni di condanna, erano amanti dal 2004. Quando otto anni dopo la moglie scompare dalla sua casa a Gello di San Giuliano Terme (Pisa), l’amante, all’epoca 19enne babysitter dei figli della coppia, prende il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel gennaio del 2012lae fece sparire il cadavere, mai più ritrovato. Secondo i giudici lo fece per sbarazzarsi dellae poter proseguire la relazione con la sua amante, Sara Calzolaio. Ora, 57 anni, condannato in via definitiva nel 2019 a vent’anni di reclusione per l’assassino e la distruzione del cadavere della, ha chiesto alla donna di sposarlo. I due, stando alle ricostruzione dell’accusa e alle motivazioni di condanna, erano amanti dal 2004. Quando otto anni dopo lascompare dalla sua casa a Gello di San Giuliano Terme (Pisa), l’amante, all’epoca 19enne babysitter dei figli della coppia, prende il suo ...

"Antonio mi ha chiesto di sposarlo in carcere. Io vorrei un figlio". Sono le parole di Sara Calzolaio, compagna di Antonio Logli, 57 anni, recluso in carcere dal 10 luglio 2019 per l'omicidio della mo ...

"Antonio mi ha chiesto di sposarlo in carcere. Io vorrei un figlio". Sono le parole di Sara Calzolaio, compagna di Antonio Logli, 57 anni, recluso in carcere dal 10 luglio 2019 per l'omicidio della mo ...