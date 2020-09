Calciomercato Inter 24 settembre: dopo Vidal si punta Kantè. Oggi Godin al Cagliari! (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato Inter 2020 2021- La sessione di Calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, Interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti Interrogativi. Di… Questo articolo Calciomercato Inter 24 settembre: dopo Vidal si punta Kantè. Oggi Godin al Cagliari! è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 settembre 2020)2020 2021- La sessione diestiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivouna stagione lunga,minabile e caratterizzata da diverse problematiche e puntirogativi. Di… Questo articolo24siKantè.alè comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | UFFICIALE @kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - DiMarzio : Contatti in corso @sscnapoli @Inter per @vecino #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - cmdotcom : #Inter, la verità su #Milenkovic: il #Milan ha fatto sapere al difensore serbo.. - notmarianodiaz : Il Barcellona ha lasciato andare #Vidal, #Suarez e #Rakitic per 1.5 milioni complessivi. Fosse successa all'#Inter… -