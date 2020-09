Barbara d’Urso svela il suo orientamento politico e mette di nuovo i puntini sulle i con Alfonso Signorini (Di giovedì 24 settembre 2020) Inserita fra le 10 donne più influenti d’Italia da Vanity Fair, Barbara d’Urso a domanda diretta se fosse di sinistra politicamente parlando, ha risposto: “Sempre stata di sinistra; il padre dei miei figli era di Rifondazione Comunista. Ho sempre votato per il PCI (Partito Comunista Italiano, ndr) e questo Berlusconi lo sa benissimo, adoravo Berlinguer“. Infine non ha potuto non mettere i puntini sulle i sulla questione ‘Alfonso Signorini’, che poco prima di ritornare al timone del Grande Fratello Vip aveva detto che non avrebbe mai preso nel cast del suo reality show Angela da Mondello (“non ce n’è coviddi”), perché la sua televisione aveva “una sensibilità diversa”. “Denis Dosio ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 settembre 2020) Inserita fra le 10 donne più influenti d’Italia da Vanity Fair,d’Urso a domanda diretta se fosse di sinistra politicamente parlando, ha risposto: “Sempre stata di sinistra; il padre dei miei figli era di Rifondazione Comunista. Ho sempre votato per il PCI (Partito Comunista Italiano, ndr) e questo Berlusconi lo sa benissimo, adoravo Berlinguer“. Infine non ha potuto nonre ii sulla questione ‘’, che poco prima di ritornare al timone del Grande Fratello Vip aveva detto che non avrebbe mai preso nel cast del suo reality show Angela da Mondello (“non ce n’è coviddi”), perché la sua televisione aveva “una sensibilità diversa”. “Denis Dosio ...

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Barbara d'Urso sulle sette sataniche: 'Coinvolti diversi personaggi dello showbiz' - respirarultimo : RT @fvnzioniamo: ma tommaso che imita per la terza volta in dieci minuti barbara d’urso per poi uscirsene con “ragazzi finché non mi querel… - Bebbe___ : RT @ahoy_boy98: Barbara D’Urso in un’intervista a Vanity Fair ha rivelato di aver sempre votato il PCI e successivamente la sinistra chissà… - DToffolon : @ariela_hima STO URLANDO. C'è materiale per farci 4 puntate di un programma di Barbara D'Urso #ArielaKween forever and ever ?? - mdnghtinparis : RT @fvnzioniamo: ma tommaso che imita per la terza volta in dieci minuti barbara d’urso per poi uscirsene con “ragazzi finché non mi querel… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso «X Factor» senza pubblico, ritorno alla dimensione più intima Corriere della Sera