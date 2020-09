Aggressione a Pompei: denunciati tre minori (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Gli agenti del Commissariato di Pompei, nel corso dell’attività investigativa avviata a seguito di un’Aggressione commessa la sera del 5 settembre scorso in via San Giuseppe a Pompei, hanno denunciato tre minori per lesioni personali. Gli stessi sono indiziati di aver aggredito due giovani dopo una discussione avvenuta in via Sacra per futili motivi. I poliziotti sono giunti alla loro identificazione grazie all’analisi delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza cittadina e alle descrizioni fornite dalle vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Gli agenti del Commissariato di, nel corso dell’attività investigativa avviata a seguito di un’commessa la sera del 5 settembre scorso in via San Giuseppe a, hanno denunciato treper lesioni personali. Gli stessi sono indiziati di aver aggredito due giovani dopo una discussione avvenuta in via Sacra per futili motivi. I poliziotti sono giunti alla loro identificazione grazie all’analisi delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza cittadina e alle descrizioni fornite dalle vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

