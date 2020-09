VIDEO | De Magistris | “Ricordare Siani è rinnovare l’anticamorra”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) NAPOLI – “Mai come di questi tempi abbiamo bisogno di sapere che in questa citta’ e nel nostro Paese ci fu un giovane di 26 anni che 35 anni fa, rischiando la vita e guadagnando poco e forse isolato anche nel suo ambiente, raccontava verita’ scomode di intrecci tra camorra e politica“.Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, ricorda Giancarlo Siani, il giovane cronista de Il Mattino che il 23 settembre del 1985 veniva ucciso dalla camorra, a causa delle sue inchieste che svelavano i rapporti tra criminalita’ organizzata e politica.

"Se la riduzione del numero dei parlamentari diventa la scelta dei parlamentari da parte dei segretari di partito c'è un vulnus per la democrazia" e "si può anche arrivare ad una riduzione dei parlame ...