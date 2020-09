Tasmania: più di 500 balene spiaggiate in massa, molte sono già morte. È il più grande naufragio mai registrato (Di mercoledì 23 settembre 2020) sono diventate quasi 500 le balene pilota rimaste bloccate nei giorni scorsi a Macquarie Harbour, sulla costa occidentale della Tasmania. Centinaia di cetacei sono già morti, nonostante gli sforzi fatti dai volontari per salvarli. Le operazioni proseguono nella speranza di poterne ricondurne in mare aperto almeno qualche decina. Lo spiaggiamento di massa è iniziato lunedì 21 settembre, con un branco di 70 balene che è rimasto incagliato su un banco di sabbia di una baia dell’isola a sud dell’Australia. Già il giorno dopo erano diventate centinaia. Oggi le autorità hanno scoperto un gruppo di altre 200 balene, portando a 470 il numero degli esemplari rimasti bloccati questa settimana. La scoperta rende questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020)diventate quasi 500 lepilota rimaste bloccate nei giorni scorsi a Macquarie Harbour, sulla costa occidentale della. Centinaia di cetaceigià morti, nonostante gli sforzi fatti dai volontari per salvarli. Le operazioni proseguono nella speranza di poterne ricondurne in mare aperto almeno qualche decina. Lo spiaggiamento diè iniziato lunedì 21 settembre, con un branco di 70che è rimasto incagliato su un banco di sabbia di una baia dell’isola a sud dell’Australia. Già il giorno dopo erano diventate centinaia. Oggi le autorità hanno scoperto un gruppo di altre 200, portando a 470 il numero degli esemplari rimasti bloccati questa settimana. La scoperta rende questo ...

