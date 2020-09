(Di mercoledì 23 settembre 2020) IlMonaco campione d'Europa sfida ilnellaEuropea 2020 che si disputerà nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. Un match che vede favoriti i tedeschi che continuano a vincere segnando una caterva di gol e avendo una condizione fisica ottimale. La squadra spagnola di Julen Lopetegui, che ha battuto l'Inter in finale sollevando per la 6ª volta negli ultimi 15 anni il trofeo, ha conquistato solo unain passato: nel 2006 quando batterono 3-0 il Barcellona. I tedeschi hanno vinto anche in una sola occasione il trofeo, ovvero nell'edizione 2013, quella del Triplete di Heynckes, quando hanno superato ai calci di rigore il Chelsea. Entrambe le squadre hanno un bilancio negativo nella competizione: ilMonaco è stato ...

SkySport : Supercoppa Europea: data e orario della finale Bayern Monaco-Siviglia - ItaSportPress : Supercoppa Bayern-Siviglia, ecco dove vederla in tv e in streaming - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SIVIGLIA - Rakitic: 'Supercoppa europea? Il Bayern è forte ma possiamo vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SIVIGLIA - Rakitic: 'Supercoppa europea? Il Bayern è forte ma possiamo vincere' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SIVIGLIA - Rakitic: 'Supercoppa europea? Il Bayern è forte ma possiamo vincere' -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Bayern

La Gazzetta dello Sport

Il Bayern Monaco campione d’Europa sfida il Siviglia nella Supercoppa Europea 2020 che si disputerà nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. Un match che vede favoriti i tedeschi che ...Ci si avvicina al debutto della Serie A 2020-2021 con curiosità non solo per le grandi stelle impegnate (Sergio Rodriguez, Milos Teodosic, Kyle Hines) e per gli italiani di spicco al via (Gigi Datome, ...