Superbonus al 110 per cento: la grande occasione o il grande bluff? (Di mercoledì 23 settembre 2020) La misura emanata dal ‘Governo Conte’ attraverso il Decreto Rilancio fa discutere, e non poco, sia la politica che gli addetti ai lavori. In questo articolo, proviamo a capire se “fu vera gloria” Superbonus sì, Superbonus no, Superbonus forse. La misura annunciata dal governo Conte all’indomani dell’agognata fine del “lockdown”, è stata al centro del dibattito parlamentare, e non solo, in questi “afosi” mesi estivi. C’è chi ha iniziato a sognare di ristrutturare casa gratis, altri ancor più ottimisti hanno assaporato finanche l’occasione di riqualificare il proprio condominio – composto magari da quaranta condomini – dopo anni e anni di assemblee andate a vuoto. E invece, niente di ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 settembre 2020) La misura emanata dal ‘Governo Conte’ attraverso il Decreto Rilancio fa discutere, e non poco, sia la politica che gli addetti ai lavori. In questo articolo, proviamo a capire se “fu vera gloria”sì,no,forse. La misura annunciata dal governo Conte all’indomani dell’agognata fine del “lockdown”, è stata al centro del dibattito parlamentare, e non solo, in questi “afosi” mesi estivi. C’è chi ha iniziato a sognare di ristrutturare casa gratis, altri ancor più ottimisti hanno assaporato finanche l’di riqualificare il proprio condominio – composto magari da quaranta condomini – dopo anni e anni di assemblee andate a vuoto. E invece, niente di ...

GianniGirotto : #SUPERBONUS 110 - DECRETI IN PROCINTO DI PUBBLICAZIONE IN GU I due decreti ministeriali, asseverazioni e requisiti,… - lameziainstrada : Poste Italiane: dal 19 ottobre disponibile anche in provincia di Catanzaro e Vibo Valentia il Superbonus 110%… - Today_it : Superbonus del 110%, quanti dubbi tra i condomini: 'Ora servono chiarimenti' - wwweDottocom : Il sottosegretario al ministero dell’Economia, Alessio Villarosa, annuncia: “I due decreti ministeriali, asseverazi… - DepontiFranca : Superbonus 110%, su internet pioggia di offerte «tutto gratis». Ma per l’affare non basta un clic @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110 Superbonus 110%: ecco l'offerta di Generali Italia per cessione del credito e assicurazione Lavori Pubblici Distanze tra costruzioni, contano gli abusi edilizi?

La detrazione dall'IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo è stata resa permanente mediante l'introduzione dell'art. 910-1/2020 riguardante il nesso fra la regolarità ur ...

Il superbonus manda nel caos le assemblee di condominio: "Più chiarezza"

emerge infatti la necessità di chiarimenti e modifiche su alcuni aspetti della normativa relativa al Superbonus del 110 per cento. "Un primo aspetto - spiega Confedilizia - è che, in attesa ...

La detrazione dall'IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo è stata resa permanente mediante l'introduzione dell'art. 910-1/2020 riguardante il nesso fra la regolarità ur ...emerge infatti la necessità di chiarimenti e modifiche su alcuni aspetti della normativa relativa al Superbonus del 110 per cento. "Un primo aspetto - spiega Confedilizia - è che, in attesa ...