San Matteo-Diasorin | la Finanza a casa del governatore lombardo Attilio Fontana per effettuare una copia del suo cellulare

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La Guardia dibussa adeldella Lombardiaper il caso-San. I militari di Pavia si sono recati stamattina nella sua abitazione perunaforense del suo, a partire dai messaggi scambiati negli ultimi mesi. La stessa operazione è stata effettuata sul telefono di Giulia Martinelli, la responsabile della segreteria del presidente, nonché ex compagna del leader della LegaSalvini. In base a quanto si apprende da fonti investigative, al momento nessuno dei due risulta indagato nell’indagine avviata nel luglio scorso. Risultano coinvolti, invece, i vertici del Policlinico San ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Guido Reni, San Matteo e l'angelo, 1635-1640, Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano.… - gennaromigliore : “Noi vi vogliamo bene, la camorra no” dice Padre Pasquale ai ragazzi dell’oratorio San Domenico Savio di #Ercolano.… - X12RED : @LegaSalvini - Lorenzo32843904 : RT @MassimoPatan: San Matteo decollato. - MassimoPatan : San Matteo decollato. -

Ultime Notizie dalla rete : San Matteo

Milano, 23 settembre 2020 - La Guardia di Finanza di Pavia si è recata stamani a casa del Governatore della Lombardia Attilio Fontana per effettuare copia forense dei contenuti e, in particolare della ...Il fascicolo è aperto per peculato e turbata scelta del contraente nella vicenda dell'affidamento diretto di 500 mila test sierologici alla società Diasorin, in seguito a una sperimentazione nei ...