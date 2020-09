Salvini rompe gli indugi. Dai temi alla segreteria, ecco come rivoluzionerà la Lega (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo la delusione delle Regionali Matteo Salvini si prepara a cambiare volto alla Lega. Una segreteria politica da affiancare al capo. Questa la novità organizzativa - secondo quando apprende l'AGI - confermata dal leader durante la riunione con i coordinatori regionali, nel pomeriggio a Roma. Oltre ai dipartimenti divisi per temi, la Lega Salvini premier si doterà di un nuovo organismo collegiale che affiancherà il segretario nella definizione dell'indirizzo politico del partito. La riorganizzazione del partito è stata avviata a partire da inizio anno, dopo il congresso federale che ha avviato il progressivo passaggio di tutti organi del partito dalla Lega Nord alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo la delusione delle Regionali Matteosi prepara a cambiare volto. Unapolitica da affiancare al capo. Questa la novità organizzativa - secondo quando apprende l'AGI - confermata dal leader durante la riunione con i coordinatori regionali, nel pomeriggio a Roma. Oltre ai dipartimenti divisi per, lapremier si doterà di un nuovo organismo collegiale che affiancherà il segretario nella definizione dell'indirizzo politico del partito. La riorganizzazione del partito è stata avviata a partire da inizio anno, dopo il congresso federale che ha avviato il progressivo passaggio di tutti organi del partito dNord...

Salvini rompe gli indugi. Dai temi alla segreteria, ecco come rivoluzionerà la Lega

Per una lettura del voto elettorale: festeggiano tutti ma non vince nessuno

